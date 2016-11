Lääne-Saare valla hoole alla tuli 114 lammast

Neljapäeval allkirjastas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks akti, millega vald võttis hooldada Koki küla loomapidaja Tõnu Angeri lambakarja.

Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson ütles Saarte Häälele, et kõik 114 lammast anti Lääne-Saare vallale, kes asendustäitmise korras hakkab lambaid söötma ja hooldama. Ta täpsustas, et lambaid hooldab üks loomapidaja, kes ei soovi aga avalikku tähelepanu.

Vallavanem Tiina Luks ütles, et kõigepealt vaatab karja üle veterinaar, kes annab lammaste seisundile hinnangu ja teeb ettepaneku, milliseid loomi on otstarbekas edasi pidada ja millised tuleks tapamajja saata. Kuna loomapidajalt äravõetud karjas on uttesid ja jäärasid koos peetud, selgub ülevaatuse käigus ka see, kui palju lambaid on tiined.

Lääne-Saare vald on Angeri lammaste hooldamisega seotud kulutusteks eelarvesse planeerinud 3000 eurot. Eilse seisuga oli vald lammaste tarbeks ostnud heinu, aga Luks märkis, et kindlasti kulub raha ka vitamiinide ja mitmete muude asjade peale.