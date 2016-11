Leigeri koju toomine maksab sadu tuhandeid

Meremeeste arvutuste kohaselt võib praeguseks ligi kolm nädalat Eesti poole rühkinud parvlaeva Leiger koju toomine maksma minna 300 000 eurot või enamgi. Seal hulgas on kuludesse arvestatud sadama/lootsitasud, kütusekulu ja muu asjasse puutuv.

Saarte Hääl uuris TS Laevadelt, kui palju ühe laeva “kodujooks” päriselt maksma läheb. TS Laevade juhatuse liikme Mart Loigu sõnul on Leigeri koju toomise suuremad kulud seotud laevakütuse ja sadamatasudega. “Aga planeeritav summa jääb oluliselt alla pakutud 300 000+ eurole,” kinnitas Loik.

Kui palusime täpsustada, mis suurusjärgus sel juhul parvlaeva koju toomine tegelikult maksab, tunnistas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro, et täpset summat on siiski raske välja öelda. Seda põhjusel, et hetkel ju ei tea, kui palju tuleb peatusi ja kui pikalt tuleb laeval ilmastikust tulenevalt sadamates veel aega veeta. “Meie hinnangul võib vähemalt kolmandiku või veelgi enam teie poolt pakutud summast küll maha võtta,” nentis Arro.

See tähendab aga, et juba praeguse seisuga võib öelda, et Leigeri koju toomine on seni maksma läinud vähemalt paarsada tuhat eurot.

Sel kolmapäeval teatas TS Laevad, et parvlaev Leiger lahkus Gibraltari sadamast. Järgmine sadam oli laeva jaoks Lissabon, kuhu laev pidi jõudma neljapäeva õhtuks.

Neljapäeval teatati aga, et tugeva tuule tõttu on plaanid muutunud ja Leiger jätkas teed hoopis Portimão sadamasse tormivarju. TS Laevad loodab Leigeri liinile tuua detsembri keskpaigas.