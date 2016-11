OÜ Karja planeerib uusi tootmishooneid

Leisi vallas tegutsev piimatootja OÜ Karja plaanib ehitada uued tootmishooned.

Leisi vallavalitsusse on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, mille kohaselt soovib OÜ Karja ehitada uue 240-kohalise lüpsilauda ning selle juurde kuuluva läga- ja silohoidla. Ettevõtte juht Sulev Madisson ütles, et hetkel on tegemist pelgalt uitmõttega, mis ei tähenda, et lauda ehitus ka teoks saab, ning sellest, kas plaan ka käiku läheb, ei ole enne aastat mõtet rääkida.

Möödunud aasta lõpu seisuga oli Karja OÜ-l jõudluskontrolli andmetel ligemale 180 lüpsilehma. Uus farmihoone looks aga võimaluse suurendada karja 60 lehma võrra.