Ruhnlastele terendab riigilt kooliraha

“Ruhnu põhikooli kümme õpilast väärivad samaväärseid õppetingimusi, mis on nende eakaaslastel Tartus või Tallinnas,” kõlasid värske peaministri Jüri Ratase sõnad. Ruhnu vallavalitsusele andis see lause lootust, et pidev valitsusega suhtlemine kooliteemal hakkab vilja kandma.

Ruhnu vallavalitsus on saare põhikooli küsimuses olnud valitsusega pidevas kontaktis, lootuses tagada oma saare noortele head õpitingimused. Kevadel sai sõlmitud koolihoone rekonstrueerimise leping 503 950 euro väärtuses, kuid kuna remont tahetakse teha kogu hoones korraga, paluti haridus- ja teadusministeeriumilt ajaloolise pastoraadihoone restaureerimiseks toetust 200 000 eurot. Praegu käib töö vallavanem Jaan Urveti (fotol) sõnul täie hooga, remondimehed tegutsevat isegi pühapäeva õhtuti. Seoses valitsuse vahetusega ja Jüri Ratase väljaöeldud sõnadega loodetakse koolimajale nüüd täiemahulist finantskatet. Ratas sõnas, et riik peab tagama kättesaadava hariduse kogu Eestis, mitte ainult suuremates keskustes, ning lisas, et Ruhnu lapsed väärivad samasugust haridust nagu nende eakaaslased Tartus ja Tallinnas. “See on nüüd muidugi meie kui vallavalitsuse tegevuse jäämäe tipp, sest ausalt öelda oleme ikka pidevalt kirju saatnud ja kohtumisi korraldanud. Teatud mõttes on Ratase öeldus lubadus sees, muidu poleks seda ehk välja öeldudki. Hetkel peab uus valitsus küll oma ülesanded paika panema ning meil jääb üle vaid loota,” rääkis Jaan Urvet. Praegu liiguvad finantsasjad koolimaja rekonstrueerimiseks korrektselt ning vallavanema sõnul niisama selliseid sõnu ja lubadusi vast ei loobita. “Jäin ausalt öelda tummaks, kui see sõnum tuli. Niipea kui valitsuses muudatused tulid, hakkasime kohe tegutsema ja saatsime ka uuele koalitsioonile kirjad, ehk nüüd on lootust ka, et väljaöeldu lõpule viiakse,” lausus Urvet.