Spetsialist soovitab linnale kuiva purskkaevu

Veepuhastustehnoloog Enn Kaar soovitab linnal Audi keskuse juurde rajada hoopis uut tüüpi, basseinita kuiva purskkaevu.

Avalikkusele välja pakutud lahenduses nähakse Tallinna tänava äärse purskkaevu ees 10 sentimeetri sügavust basseini, mis oleks sissekukkumiste suhtes võrdlemisi ohutu ja kerge puhastada. Kaare sõnul on aga ettekujutus, et mida madalam vesi basseinis, seda kergem puhastada, ekslik. Lisaks hakkavad madalas basseinis eriti suvisel ajal vohama vetikad.

10 cm sügavuse veekihiga basseinile sobiks Kaare hinnangul ainult ülevoolurennid ümber purskkaevu. See eeldab aga mitmekuupmeetrise mahuga plastikust või betoonist balansspaagi ja isevoolsete torustike ehitamist allapoole külmumispiiri. Kõike seda vajavad aga ka kuivad purskkaevud. Seetõttu leiab veepuhastustehnoloog, et tasuks kaaluda just viimase kasutuselevõtmist, kuna sellise purskkaevu puhul puudub vettekukkumise oht täielikult.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker ütles, et iga pädeva spetsialisti arvamus on teretulnud ja võimalusel arvestab linnavalitsus kõigi asjalike ettepanekutega. Avalik arutelu Tallinna tänava äärse veesilma teemal toimub Kuressaare linnavalitsuses 1. detsembril kell 16.