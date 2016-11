STÜ veteranid said kokku Meedla kojas

Eile pärastlõunal istusid Kuressaares Meedla kojas kaetud laudade taha Saaremaa tarbijate ühistust pensionile läinud kunagised töötajad. Esimesel sellisel kokkusaamisel osales ligi 70 tööveterani.

Päevajuht Tõnis Kipper andis ülevaate Saaremaa tarbijate ühistu ajaloost, Coop Saaremaa (kaubandusorganisatsiooni nüüdne nimi) finantsjuht Mai Takkis kõneles teemal “Saaremaa tarbijate ühistu eile ja täna”.

Kokkutulekust osavõtjaile esines Saaremaa meeskoor SÜM, suurel ekraanil näidati vanu fotosid STÜ töödest-tegemistest ja videosalvestist ühistu 110. aastapäeva tähistamisest.

Maire Riis, kes töötas ühistus 43 aastat, ütles, et see oli väga tore aeg. “Aastaid töötasin instruktor-kaubatundjana. Alustasin Sõrve piirkonnas, kus kohtusin ääretult toredate inimestega. Ja tänane kokkutulek on ju väga hästi korraldatud,” rääkis Riis.

Vanim kokkutulekust osavõtja oli 92-aastane Klaara Priske, keda vanemad inimesed mäletavad müüjana omaaegses Edu poes. “Ema agiteeris ka mind tulema, ma nõustusin ja ei kahetse. Näed, kui hea meil siin on. Inimesi on tulnud igalt poolt, nii maalt kui linnast. Pärastpoole saame omavahel rohkem rääkida,” mainis kunagises leivapoes müüjana töötanud Marje Maripuu.

Mehi esindas esimesel kokkusaamisel 1977. aastast ETKVL-i süsteemis autojuhina töötanud Ants Lemba. Ainsa tugevama poole esindajana tundis ta end peolauas naiste keskel istudes imehästi. “Ei tea jah, miks mehi pole rohkem tulnud,” imestas Lemba.

Kunagise ETKVL-i koondise kaugsõiduautojuhina on ta sõitnud väga pikki maid. “Olen käinud Uuralites, Moskvas, Krimmi rannikul ja üldse väga paljudes paikades. Viimastel tööaastatel olin tarbijate ühistus bussijuht ja sõitsin kaubikuga. Töökollektiiv oli tore, miks mitte siis kokkutulekule tulla,” toonitas Lemba.

Coop Saaremaa personalijuht Katrin Eero, kes kokkutuleku idee välja pakkus, jäi ka ise rahule, öeldes, et inimesed, kes kutse said, olid meeldivalt üllatunud. Esimene veteranide kokkutulek oli asjalik. Nii korraldajad kui ka osalejad väitsid, et STÜ-s on uus tava sündinud.