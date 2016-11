Uus laevafirma jättis taluniku teadmatusse (1)

Laevafirma TS Laevad taganes ühepoolselt ja ilma hoiatamata põllumehele lubatud krediidi andmisest, kui sai teada, et põllumehel on riigiga ajatatud maksuvõlg.

Oktoobri algul ülevedude eest tasumiseks laevafirmaga krediidilepingu sõlminud Saaremaa põllumajandustootjat tabas Kuivastu sadamas möödunud nädalal ebameeldiv üllatus, kui lubatud sujuva laevale sõidu asemel sunniti teda sadamas piletit ostma. “Sadama kassas ei teatud minust mitte midagi, kuid öeldi, et krediiti mulle ei anta,” rääkis põllumees. Selliselt käitudes jättis laevafirma kliendi teda ette hoiatamata ühepoolselt ilma lubatud teenusest, mis pidi kliendile andma võimaluse tasuda kuu jooksul tehtud ülesõitude eest arve alusel järgmise kuu 7. kuupäevaks.

Põllumehe sõnul selgus ebameeldiva juhtumi klaarimise käigus, et lepinguga pakutud teenusest taganemise põhjuseks on ajatatud maksuvõlg. Lepingu digitaalselt allkirjastanud põllumehe sõnul ei sisalda lepingu tingimused ajatatud maksuvõla kohta ühtki viidet. “Selline variant oli vedaja poolt välja pakutud, ma haarasin sellest kinni ja leping sõlmiti minuga ära,” sõnas põllumajandustootja. “Kus on loogika – selle eest, et ma oma tulud ausalt deklareerisin ja turusituatsiooni tõttu võlgu jäin, karistatakse mind laeva peal?” oli laevafirma omavoli ohver nördinud. Ta lisas, et ajatatud maksegraafiku korral ei peeta isikut tavaliselt võlglaseks. “Ma saan isegi PRIA toetusi taotleda sellega,” märkis ta.

Põllumehe sõnul sõlmis ta laevafirmaga krediidilepingu asjaajamise lihtsustamiseks, et ülesõidud kajastuksid raamatupidamises igas kuus ühe arvega. “Kui mul detsembris tuleb viis korda üle väina käia, tähendab see kümmet piletit, mis on hunnik paberit,” selgitas ta. “Olen tšekkide vähendamiseks püüdnud üht-teist ette võtta, aga mu püüdlustele tõmmatakse vesi peale.”

Hiljuti leidis meedias kajastamist juhtum, kus TS Laevad ei saanud tehniliste tõrgete pärast klientidele lubatud tähtajaks arveid välja saata, mistõttu tekkis olukord, et parvlaeva üleveoks ettenähtud limiidi ületanud Saaremaa transpordifirma sõidukid oleksid äärepealt Virtsu sadamasse seisma jäänud.