Armunud prints ja kuningapere mured

Briti ja Ameerika kõmulehed sahistavad, et Briti prints Harry ja ameerika näitlejanna Meghan Markle’i suhe areneb väga tormiliselt ning see on kuningannale ja tema lähisugulastele küllaltki palju probleeme tekitanud. Mitmed ajakirjandusväljaanded kinnitavad, et juba lähiajal peaks paar ametlikult kihluma, mis Buckinghami paleele suurt meelehärmi valmistab.

Hiljuti tutvustas kuninganna Elizabeth II pojapoeg prints Harry oma armastatut isale ja Briti troonipärijale prints Charlesile. Tabloidi The People arvates näitavat see fakt, et noormehel on tõsi taga. Udusel Albionil ringlevad kuuldused, et peagi teeb Briti saarte kõige ihaldatum peigmees Megham Markle’ile ametliku abieluettepaneku, pakkudes talle oma kätt ja südant.

Samal ajal rõhutavad kõmuajakirjanikud, et 35-aastane Meghan Markle on kuningliku perekonna jaoks vägagi kummaline, et mitte öelda sobimatu persoon. Esiteks on Markle kord juba abielus olnud. Kuigi ta on praeguseks ametlikult lahutatud, on Briti kuninglikus perekonnas järgitud traditsiooni, mille kohaselt monarhi lähisugulased ei tohiks abielluda abielu lahutanud isikutega.

Siinkohal võib meenutada Elizabeth II onu kuningas Edward VIII saatust. 1936. aastal oli ta sunnitud troonist loobuma, sest ei suutnud lahti öelda oma armukesest, ameeriklannast Wallis Simpsonist, kes oli samuti lahutatud naine.

