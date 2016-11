Kaotada pole midagi peale kilode

Kaalu langetamine on inimeste jaoks raske ülesanne. Või vähemalt arvatakse, et see on raske. Pillimees ja Orissaare muusikakooli juht Martti Nõu räägib, kuidas tema oma kehakaalu enda jaoks rahuldavale tasemele sai, ja julgustab ka teisi proovima.

Pole saladus, et ennekõike on keeruline just alustamine ja hilisem kaalu hoidmine. “Kõik on peas kinni,” nagu tavatsetakse öelda. Tuleb jälile saada kaalutõusu algpõhjustele ja siis hakata kaalu vähehaaval kahandama.

Martti Nõu tegi plaani ning sai kahe ja poole kuuga lahti 12 kilost, ostmata mingeid spetsiaalseid toitumiskavasid või nõuandeid. “Kaotada ei ole midagi peale kilode,” kinnitab ta nüüd.

Martti sõnul oli kaalulangetamine tema iseendale tehtud sünnipäevakink. Üks sõber oli sama süsteemi kasutades edu saavutanud ja nii otsustas Marttigi seda proovida.

Martti mure oli, et oma 186 cm kasvu juures kaalus ta umbes 100 kilo, nii paar kilo siia-sinna. “Ma olen suhteliselt pikk ja ei paistnud otseselt väga paksuna, aga soovisin olla kergem ja veidi peenem ka,” räägib Martti. “Väidetavalt on kergem olla ka tervislikum.”

Lähtudes sõbra nõuannetest, otsis Martti esimese asjana üles kaalukalkulaatori. Sellise, mis erinevatele teooriatele toetudes pakub sinu ideaalkaalu. Martti sõnul jäi ideaalkaal 74,9 ja 86,5 kilo vahele. Ta võttis endale eesmärgiks 80 kg, mis oli kenasti täpselt keskel. Sünnipäevani oli aega 12 nädalat. “Panin tabeli pealkirjaks “Sünnipäevaks saledaks” ja hakkasin pihta,” räägib ta algusest.

