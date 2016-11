Kas tänapäeva fašism? Euroopa äärmuslased pürivad võimutüüri juurde

Briti päevaleht The Independent kirjutab, et paljudes Euroopa riikides võtsid rahvuslased ja euroskeptikud Donald Trumpi valimisvõidu vastu suure vaimustusega. “Säärased erakonnad ja poliitilised rühmitused vastandavad end praegustele valitsustele ning viimase aasta jooksul on nad kõikjal tuult tiibadesse kogunud,” täheldab ajakirjanik Katie Forster.

The Independent toob ära üpriski detailse nimekirja Euroopa paremäärmuslastest, kes loodavad järgida Donald Trumpi eeskuju ja järgmiste aastate valimistel võita.

1. Norbert Hofer – Austria Vabaduspartei (Freiheitliche Partei Österreichs) liider. “Hiljuti soovitas ta kodanikel endile tulirelvad soetada. See olevat n-ö loogiline reaktsioon Euroopat haaranud rändekriisile, millele võimulolevad poliitikud ei suuda kuidagi piiri panna,” kirjutab The Independent.

4. detsembril toimuvad Austrias riigipea kordusvalimised. Neil konkureerib Hofer Roheliste erakonna (Die Grünen – Die Grüne Alternative) endise liikme Alexander Van der Belleniga. Mais võitis valimised Bellen, edestades Hoferit napilt vaid 0,5 protsendiga. Vabaduspartei vaidlustas valimistulemused. Juuli alguses rahuldas Austria põhiseaduslik kohus Vabaduspartei protesti ja tühistas valimistulemused, mistõttu tulevadki nüüd kordusvalimised. Nende tulemust on aga raske prognoosida, sest avaliku arvamuse küsitluste järgi on seis üpriski tasavägine.

2. Marine Le Pen – Prantsuse Rahvusrinde (Front National) liider.

Ühes hiljutises intervjuus BBC-le ütles Le Pen, et järgmise aasta mais toimuvad presidendivalimised kavatseb ta kindlalt võita ja just temast saab Prantsusmaa järgmine president. Le Peni sõnul on see nn globaalrevolutsiooni kolmas etapp. Kaks esimest olid Brexit ja Donald Trumpi võit.

Presidendiks saades lubab Le Pen Prantsusmaa kohe NATO-st välja viia, nagu tegi seda omal ajal viienda vabariigi rajaja, president Charles De Gaulle.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.