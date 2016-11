Saaremaa male-elu hing

Lõppeva aasta jaanikuus 80-aastaseks saanud vitaalse kuressaarlase Juuno Jalaka iseloomustamiseks on Eesti maleliidu juhid öelnud, et ta on Saaremaa maleelu hing, kes korraldab väsimatult maleturniire ja õpetab noori malehuvilisi.

Malemängu edendamise eest on Juuno Jalakat viimastel aastakümnetel palju kordi tunnustatud. Seitse aastat tagasi valiti mõttespordi arendaja maakonna Spordihingeks.

Kaheksa aasta eest käis Juuno vastu võtmas maakonna kõrgeimat autasu, teenetemärki. Juuno on spordiühingu Kalev auliige, tänavu võttis juubilar vastu Kuressaare linnavalitsuse ja Eesti maleliidu tänukirja.

Oma elutöö on see mitmekülgne mees teinud majanduse valdkonnas. Eelmise sajandi teises pooles oli ta masinaarvutusjaama juhataja, informatsiooni- ja arvutusjaama juhataja, sama asutuse direktor, vabariigi statistikakomitee rajooni statistikaosakonna juhataja ja riikliku statistikakomitee Saare maakonna statistikabüroo direktor.

Taasiseseisvunud Eestis juhtis Juuno Kuressaare infokeskust, oli Saare maakonna statistikabüroo direktor ja peaspetsialist. Selle sajandi alguses töötas teenelise ökonomisti aunimetuse pälvinud saarlane riigi statistikaameti peaspetsialistina.

2001. aasta oktoobris otsustas 41 aastat Saaremaa majanduselus aktiivselt tegev olnud Juuno pensionipõlve pidama hakata. Aga ainult kodus istuda mees ei malda. Maleta ei kujuta Juuno elu ette. Teda jagub noori juhendama, turniire korraldama, üldse malemängu kui Eestile au ja kuulsust toonud spordiala propageerima.

“Sisuliselt on male mulle suures osas hobi, ma ei ole ju ise kirglik maletaja olnud. Minu energia on kulunud võistluste korraldamisele ja pensionile jäädes olen saanud ka noortega rohkem tegeleda,” räägib Jalakas.

