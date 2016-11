Edukamate hulgas ka saarlaste ettevõtted

Äripäeva avaldatud edukate Eesti ettevõtete TOP100 sisse mahtusid ka saarlastega seotud firmad.

Seitsmendal kohal (aasta varem 28.) on kinnisvaraarendaja Kaamos Group, mille juhataja on Kaido Jõeleht.

42. kohalt leiab Ruhnu saarega seotud ettevõtja Aivar Tuulbergi osalusega ehitusfirma Rand ja Tuulberg (2015. aastal 306.).

Toomas Tooli (pildil) pesutootja Silvano Fashion Group AS on tõusnud aasta varasemaga võrreldes sadakond kohta positsioonile 47. 58. kohal on kodutehnika hulgimüüja Sandmani Grupi AS, mille juhatuse esimees on Jaan Koppel.

Vilsandi saarega seotud Väino Kaldoja autode jae- ja hulgimüügiettevõte Silberauto on tõusnud Äripäeva edetabelis 64. kohale (aasta varem 339.)