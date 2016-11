Gotlandile oodatakse võistlema 2500 sportlast

Järgmise aasta 24.–30. juunini Gotlandil toimuvatele Saarte mängudele ootavad korraldajad enam kui 2500 sportlast 24 saarelt.

“Detsembris lõpeb võistlejate registreerimine ja siis teame ka täpset osalejate arvu,” ütles mängude korralduskomitee mänedžer Per Wallstedt. “Me ootame, et võistlustele tuleb 2500 sportlast, 1000 treenerit ja ametnikku ning 500 toetajat ja ajakirjanikku.”

Per Wallstedti hinnangul on need väga suured võistlused, sest näiteks taliolümpiamängudel on 2700 osalejat, seega vaid veidi rohkem kui Saarte mängudel.

Enamik võistlejaid tuleb Briti saartelt, kuid esindatud on ka Hispaania, Kreeka, Norra ja Eesti. Kõige kaugemaid külalisi oodatakse Aafrika rannikult St. Helenast ja Lõuna-Ameerikast Falklandi saartelt.

Enamik võistluspaikadest asub Visbys, kuid kaasatud on ka Fårösund, Slite, Dalhem, Fardhem, Stenkyrka, Väskinde, Vastergarn ja Hejdeby, sest ainuüksi jalgpallis peetakse 62 kohtumist ja seepärast on kasutuses kõikvõimalikud väljakud.

Et neid rahvusvahelisi võistlusi väärikalt võõrustada, kaasatakse 400 vabatahtlikku ja 600 kohtunikku. “Vabatahtlikel on tähtis roll, sest nad on vastuvõtukomitees, võistlus­areenidel, tegelevad VIP-idega, meediaga ja aitavad autasustamistseremooniatel,” ütles vabatahtlike mänedžer Annelie Blixt.