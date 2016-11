JUHTKIRI: Meie inimesed

Aasta lõpp on see aeg, kus tunnustatakse ja tänatakse oma ala parimaid. Inimesi, kelle töö ja saavutused väärivad esiletõstmist. Rõõm on suur, kui üleriigilise tunnustuse pälvivad “meie oma inimesed”.

Eelmisel nädalal võttis möödunud hooaja kokku mitu spordialaliitu. Üleriigilist tunnustust jagus ka Saaremaaga seotud inimesele. Lausa paljudele neist.

Eesti jahtklubide liidu hinnangul väärisid Saaremaal kõrgetasemeliselt läbi viidud Zoom8-klassi maailmameistrivõistlused koguni aasta teo tiitlit. Teenetemärgi pälvisid liidult aga jääpurjetamise Euroopa meistrid Ott Kolk ja Juhan Kolk ning purilaudur John Kaju.

Tänavuse autospordiaasta tipptegijad on samuti saarlased: nii aasta rallipaari tiitel kui ka Karl Siitani nimeline rändauhind parima rahvusvahelise rallitulemuse eest kuulub Ott Tänakule ja Raigo Mõlderile, Igo Rätsepa nimeline rändkarikas Andre Kiilile.

Eesti kergejõustikuliit tunnustas aasta treeneri nimetusega Indrek Tustitit.

Eestimaa spordiliit Jõud tunnustas aasta tegijatena kolmes maakondlikus kategoorias Saaremaal noortetreener Andres Laidet ja kohaliku spordielu edendajat Urve Vakkerit. Piirkondliku spordisündmusena vääris esiletõstmist Saaremaa Kolme Päeva Jooks.

Meil on, kelle ja mille üle uhked olla.