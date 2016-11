Krevera pälvis Betti Alveri konkursil eripreemia

Betti Alveri 110. sünniaastapäevale pühendatud 24. luulepäevadel “Tähetund” hinnati Saaremaa ühisgümnaasiumi luuleteatri Krevera etendus eripreemia vääriliseks.

Krevera juhendaja Rita Ilves ütles Saarte Häälele, et eripreemia oli praeguse trupi jaoks väga hea tulemus.

“Tase oli tõeliselt kõrge, mõtlesin, et ei oleks tahtnud žürii asemel olla,” lausus Ilves, nentides, et võrdselt tugevaid truppe oli väga palju.

Krevera etenduses “Et oleks nagu luule…” (Betti Alver, Jürgen Rooste) olid laval peaasjalikult uued tegijad. Kolmeteistkümnest noorest vaid kaks olid trupis ka möödunud aastal.

“Eks siin on vaja harjutada, aga nad suhtuvad positiivselt ja on püüdlikud ning kannatavad hästi kriitikat. Läbi selle ju õpib,” kiitis Ilves tänavu Kreveraga liitunud kümnendikke.

Rita Ilves selgitas, et “Tähetunni” luulepäevadel antakse ette konkreetsed teemad või autorid, kelle loomingut kasutada tuleb. Tänavu olid need Betti Alver ise ja Betti Alveri auhinna pälvinud luuletajad. Teema oli aga “Suured voogajad üle sõnade serva”.

Krevera lavastus on üles ehitatud vastandumisele ja keskendub luuletaja rollile ühiskonnas. Ilves selgitas, et ühel pool on Betti Alver, kes loojat väga kõrgelt hindas, ja teisalt kasutati Jürgen Roostet, kes ironiseerib nende inimese üle, kes omakorda ironiseerivad loojate üle. “Selline topeltiroonia tuleb sisse,” iseloomustas Ilves, viidates, et läbi vastandumiste üritati välja tuua, milline on luuletaja roll ühiskonnas.

Rita Ilvese ja Krevera lemmikuks osutus Jõgeva kultuurikeskuses toimunud konkursil Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi ülesastumine. “See oli lihtsalt vapustav, kuidas neli vene tüdrukut eestikeelset luulet edastasid,” tõdes Ilves. Etenduse “Ceгадус/ sa oled seda väärt” (Betti Alver, Jürgen Rooste) osatäitja Aleksandra Matsuk pälvis ka parima naisnäitleja tiitli.

Grand prix läks Jõgeva kooliteatrile. Žüriisse ehk «Tähetunni» puhul akadeemiasse kuulusid Leelo Tungal, Garmen Tabor, Gerda Kordemets, Külliki Saldre, Toomas Lõhmuste, Rain Mikser, Jaak Allik, Maarius Pärn, Martin Algus, Märt Treier ja Alo Kõrve. Saaremaalt osales luulepäevadel veel teinegi SÜG-i trupp Kreisis, keda juhendab Sirje Kreisman.