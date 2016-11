Mais ruulib: aastaga parimaks restoraniks

Saare maakonna kaheksa soovitatava söögikoha edetabelit juhib uustulnuk, restoran Mais.

“Väljanägemise poolest on Maisi toidud vahest kõige peenemad ja urbanistlikumad kogu Saaremaal,” teatab restoranide kvaliteeti hindava programmi Eesti Maitsed koduleht Maisi kohta. Lisatud on, et ilma selle söögikohata oleks Kuressaare hoopis ilmetum.

Eesti Maitsete juht Aivar Hanson märkis, et möödunud aastaga võrreldes on kõige suurema sammu edasi teinud Pärnu ja Saaremaa restoranid.

