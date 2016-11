Muusikapood läheb kinni

Stanford Music´u Kuressaare kauplus suletakse tuleva aasta 27. jaanuaril, kuna poe pidamine pole majanduslikult otstarbekas.

OÜ Stanford Music juhatuse liige Martin Lepalaan tõdes, et Kuressaare kauplus on aastaid omadega vaevu n-ö nulli tulnud. “See on natuke selline heategevusprojekt meil olnud,” märkis ta. Tulevast aastast otsustati aga rohkem keskenduda ettevõtte kasumlikele poodidele. “Tallinna ja Tartu kauplused on käivet kõvasti kasvatanud ja hüppeliselt on kasvanud ka e-poe käive,” lausus Lepalaan. Lisaks on Stanford Music´ul kauplus Rakveres ja sealgi ollakse pigem plussis.

Kuressaare kaupluse sulgemise otsus kergelt siiski ei tulnud, kinnitas Lepalaan. Üks ettevõtte osanikest käis alles hiljaaegu Kuressaare kauplusele väiksemat ja odavamat müügipinda vaatamas. See ei vastanud aga paraku vajadustele ja nii võetigi vastu raske otsus Kuressaares kaupluse pidamine lõpetada.

Põhiliselt on siit ostetud väiksemaid tarvikuid – kitarrikeeli jne. Lepalaan lisas, et poest läks mõistagi välja ka suuremaid muusikariistu ja suviti leidsid kaupluse üles turistidki, kuid suurt kasumit see siiski kaasa ei toonud.

Selleks, et veidi pehmendada lööki kohalikele muusikainimestele, on Stanford Music´u e-poe Saare maakonna klientidele Smartposti pakiautomaaditeenus tulevast aastast tasuta, kui ostusumma ületab 30 eurot. Lepalaan ütles, et kui Saaremaa ostjate aktiivsus peaks e-poes märgatavalt kasvama, võib see panna kaaluma siinse kaupluse taasavamist.

Muusikariistu ja helitehnikat müüv Stanford Music avas Kuressaare kesklinnas kaupluse 2009. aasta lõpus. Ettevõttel oli Kuressaares kauplus ka 1990. aastate teisel poolel.