Saare Leib ostab uued ahjud ja jahutustunneli

OÜ Saare Leib vahetab investeeringutoetuse abil välja kõik küpsetusahjud ja võtab esmakordselt kasutusele pagaritoodete jahutustunneli.

OÜ Saare Leib juhatuse liikme Janar Vaima sõnul vahetab leivatööstus välja kõik viis konteinerahju ja soetab jahutustunneli, mis võimaldab suurendada värske toodangu müüki Tallinna.

“Aeg on kriitiline faktor – osa tooteid on liiga kuumad, et neid jõuaks pealinna saatmise ajaks viilutada ja pakkida,” selgitas Vaima, kelle sõnul loob jahutustunnel võimaluse ajastada värskete toodete pakkimine pealinna vedudega.

16 aastat töötanud leivatööstuse ahjud on Vaima sõnul oma aja ära elanud ja vahetatakse välja uute vastu, mis on ökonoomsemad ja suuremalt jaolt arvutiga juhitavad. Millal uus sisseseade kohale jõuab, pole veel selge.

Ahjude ja jahutustunneli ostmist toetas PRIA mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse meetme II taotlusvooru eelarvest 84 523 euroga. Kokku läheb Saare Leiva uus sisseseade maksma ligi 200 000 eurot.

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse meetme II taotlusvoorust sai kokku 152 494 eurot toetust kuus Saaremaa ettevõtet.

TOETUSED

Lisaks Saare Leivale said Saaremaal toetust:

Asvamäe OÜ 14 591 €

Hany OÜ 11 228 €

OÜ Karja Pagariäri 13 830 €

OÜ Ranna-Villa 6293 €

OÜ Theodor VVH 22 029 €

Kõigi projektide sisu on seadmete ost, paigaldamine ja seadistamine.