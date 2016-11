Saarel leidub väärt söögikohti

Tallinnas Kultuurikatlas avalikustati restoranijuhi Eesti Maitsed 2017 nimekiri, kuhu mahtus kaheksa Saare maakonna söögikohta. Kokku soovitatakse üle Eesti umbes sadat restorani.

Edetabeli teiselt kohalt leiab Pädaste mõisa restorani Alexander, mis teenis sajast võimalikust punktist 86. Alla jäi Alexander vaid Tallinnas asuvale NOA Peakoka Saalile (87 punkti). Hinnatud on nii toitu, jooke, teenindust kui ka miljööd.

Lisaks esindavad Saaremaad edetabelis Retro (60), Mosaiik (60), Mais (59), vinoteek Prelude (56), KuKuu (56), GOSPA restoran (52) ja Saaremaa Veski (49).

“Nüüd, kus teeme koostööd Põhjamaade restoranijuhiga White Guide, on meil võimalus mitte ainult kõrvutada oma söögikohti, vaid saada ka aimu, kuidas näevad välja meie restoranid naaberriikide söögikohtadega võrreldes,” ütles programmi Eesti Maitsed juht Aivar Hanson.

White Guide’i põhjal on esimest korda Eesti kõige parem restoran (NOA Peakoka Pool) eespool Soome parimast (Ask). Norras oleks NOA teisel kohal. Pooled kolme Baltimaa kuuekümnest juhtivast restoranist asuvad Eestis, kuid kõige parem on Lätis (Vincents).

Möödunud aastaga võrreldes on kõige kiiremini edasi arenenud Pärnu ja Saaremaa restoranid, mõlemast soovitab restoranijuht kaheksat söögikohta.