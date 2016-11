Sügistormi kolmas tulemine

Soela sadamas laupäeval toimunud merepäästeõppus Sügistorm sai ka väärilise ilma, mis jäi täpselt ohutuse piiri peale – ühtki ülesannet ära ei jäetud, kuid ilmaolud pakkusid osalejatele tõsist väljakutset.

“Saime tormieelse ilma osaliseks, mis päeval oli veel rahulik, kuid laupäeva õhtuks tõstis sügistormi üles. Merel oli lainet meeter ja peale, tuul kuni 12 m/s. Eelmisel aastal oli tuult lausa 17 m/s, seega saime sel aastal veidi leebema kohtlemise osaliseks,” rääkis Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liige Maidu Lempu, kes oli ühtlasi kogu ettevõtmise üldjuht.

Sadakond osalist

Lempu ütles, et koos reageerijate, korraldajate ja “kannatanutega” oli osalejaid sel aastal saja ligi. “Seekord oli kaasatud ka haigla meeskond, samuti oli ainuüksi “kannatanuid” 30 kanti,” märkis Lempu.

Soela väina Upsu lahel toimunud ligi 7-tunnise kombineeritud pimeda aja merepäästeõppusena pani Sügistorm punkti Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi navigatsioonihooajale.

Korraldaja rääkis, et kunagi vaid oma meeskondadele mõeldud õppuse mastaap on aastatega suurenenud: “Alustasime selle ettevõtmisega eesmärgil, et oma meeskondadele õppus korraldada. Nüüd on sigimist-sagimist hulganisti rohkem, sest osalejaid ja koostööpartnereid on juurde tulnud.”

Kõik ülesanded, mis olid ette nähtud, said edukalt sooritatud. Läbiti kümme reageerimispunkti ja lõpetati alles kella kolme ajal öösel, kuid osalejaid see ei heidutanud ja tuju püsis positiivne.

Maidu Lempu sõnas, et on tänulik kõigile koostööpartneritele ja osalejatele, kes lõpuni vastu pidasid ja kogu ettevõtmise üldse võimalikuks tegid.

Kaheosaline õppus

Õppuse eesmärk oli harjutada merepäästetöödes osalevate üksuste ja vabatahtlike koostööd ning valmisolekut vajadusel ka pimedal ajal reageerida. Ühises ettevõtmises tugevdati organisatsioonide omavahelist koostööd ja arendati keeruliste olukordade lahendamise oskusi.

Õppus koosnes kahest osast, millest esimene oli orienteeritud otsingu- ja päästetöödel osalevatele merepäästeüksustele ehk SRU-dele ning sisaldas näiteks kaardiharjutust, kummuli Kasse paate ja kannatanute üleandmist puudutavaid harjutusi.

Teises osas sai oma oskusi süvendada kiirabi, kelle ülesanded olid näiteks vajalike lisameditsiinivahendite toimetamine sündmuskohale, teabe vahendamine häirekeskuse ja sündmuskoha vahel, aga ka koostöö Kaitseliidu Saaremaa maleva vabatahtlikega kannatanute transpordi korraldamisel.

Korraldusliku poole eest kandsid hoolt Saaremaa vabatahtlik merepääste selts, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Kaitseliidu Saaremaa malev ja Kuressaare haigla.