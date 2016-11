Esilinastub dokfilm Kivestu tuulikust

Homme kell 15 esilinastub Kuressaare linnuse lossitornis Margus Mulla dokumentaalfilm “Kivestu tuuliku lugu”.

25 minuti pikkune film räägib Saaremaa tuulikute uuestisünnist, tuulikumeistri ametioskuste säilitamisest ja kogukonnatunde tugevdamisest. Aluseks on võetud 2015. aastal Kihelkonna vallas Kõruse külas taastatud Kivestu talu tuulik.

Mulla jaoks on see juba teine tuulikutest rääkiv film. “Midagi ei ole teha, kolmas on vist ka tulemas,” lisas ta. Esimene film linastus 2009. aastal ja kandis pealkirja “Vana tuuliku lugu”. Muld märkis, et esialgne eesmärk oli teha film vaid Kivestu tuulikust. “Aga kujunes välja film tuulikust, kolmest mehest ja ühest naisest,” tõdes ta.

Kõruse küla Kivestu-Reinu talu tuulik on vanuselt kolmas säilinud Saaremaa tuulik.

Tuuliku söömril olnud sisselõike järgi on selle ehitusaasta 1781. Seisma jäi tuulik pärast seda, kui jahu hakati poest ostma ja siis, 1960. aastatel, algas ka tuuliku lagunemine.

aastal taastati tuuliku kivijalg. Tuulik ise taastati 2015. aastal Altia Eesti poolt pukktuulikute taastamise programmis. Tuleval aastal on plaanis tuulik LEADER-i toetuse abiga töökorda seada.

Esilinastuse käigus teeb Altia Eesti AS-i juhatuse esimees Kristel Mets teatavaks, milline Saaremaa tuulik ennistatakse 2017. aastal.