Aasta noorkotkas on Otto Paakspuu

Saaremaa aasta noorkotka tiitli pälvis Kuressaare gümnaasiumi õpilane Otto Paakspuu.

Noorkotkaste instruktori Raivo Paasma sõnul on Otto Paakspuu noormees, kes on viimase aasta jooksul kõige rohkem tunde noorkotkana panustanud.

Tublisid kodutütreid ja tegusaid noorkotkaid tunnustati KG-s korraldatud kodutütarde ja noorkotkaste omaloomingupäeval, kuhu kogunes üle 150 noore kogu Saaremaalt.

Kodutütarde ja noorte kotkaste üks eesmärk on arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid. Omaloomingupäev, mida on korraldatud üle kümne aasta, on üks võimalus neid eesmärke saavutada.