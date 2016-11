Illikul taas arendusplaanid

Orissaare vallavolikogusse läheb detsembris eelnõu, millega hakatakse Illiku laiule arendajat otsima. Orissaare aleviku mereäärse sadamapiirkonna arendamist on vaetud juba aastaid.

Vallavanem Vello Runthal (pildil) ütles, et eelmisel nädalal toimunud volikogu istungil taotleti keskkonnaministeeriumilt luba Illiku kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks. Runthal märkis, et hoonestusõiguse enampakkumise eelnõu on veel lõplikul kooskõlastamisel.

Tulevasel hoonestusõiguse saajal on ees ka juba kehtestatud Illiku laiu detailplaneering.