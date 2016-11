Inglipuu aitab täita laste jõulusoovid

Kuressaare Maxima kaupluse inglipuu aitab täita 43 vähekindlustatud lapse jõulukingisoovid.

Kuressaare linna 23 lapse ja Lääne-Saare valla 20 lapse kingisoovid kogusid kokku sotsiaaltöötajad.

Lastele saab kingituse teha vastavalt inglipuul olevatele soovidele. Sedelitel kirjas olevaid esemeid ei pea ostma just Maximast, seda võib teha ka teistes kauplustes. Samuti võib tuua varem valmis ostetud asja, kui see on uus ja kodus mingil põhjusel kasutamata jäänud. Kingituse saab teha ka mitmekesi, näiteks sõprade ja kolleegide abiga.

Kingitused on Maxima infoletti oodatud hiljemalt 19. detsembril.

Koostöös piirkondade sotsiaaltöötajatega jõuavad kingitused enne aasta lõppu just nende lasteni, kes on oma soove jaganud. Ükski jõulusoov ei jää täitmata: nendele lastele, kes endale kampaania jooksul inglit ei leia, teeb kingitused Maxima. Maxima Eesti hoolitseb selle eest, et kingitus saaks kenasti pakitud.

Tänavune Inglipuu heategevuskampaania toob jõulurõõmu 1300 lapsele, kelle kingisoovid leiab 42 inglipuult. Soovid kogusid kokku 31 Eesti linna ja valla sotsiaaltöötajad.

Eile osales kampaania avamisel Maxima Priisle marketis ka laulja Kerli Padar, kes aitas täita ühe lapse kingisoovi, ostes talle nuku. Sõna võttis ka Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustiku Eesti juht ja üleeuroopalise võrgustiku asepresident Kärt Mere.

Mullu sai Maxima ja kaupluse külastajate abiga jõulukingi 40 Kuressaare last.