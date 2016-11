Kes on saare tublimad põllumajandustootjad?

Novembris ilmub traditsiooniliselt Äripäeva Põllumajandustootjate TOP – nii ka sel aastal. Tänavusse TOP-i jõudnud 116 firmat on kõik teada-tuntud tegijad ja nende seast leiab ka Saare maakonnas tegutsevaid tootjaid.

TOP-i esikümnes on kaks köögiviljakasvatajat, üks linnukasvataja, üks seakasvataja, kolm teraviljakasvatajat ja neli piimatootjat. Üldse oli tänavuses edetabelis 116 ettevõttest 68 piimatootjad ja 12 seakasvatajad, kuigi pidevalt räägitakse just nende kahe sektori raskustest.

Kõige kõrgemal ehk 42. kohal on tabelis Saaremaa ettevõtetest Kõljala Põllumajanduslik OÜ, mida juhib Tõnu Post. Ettevõtte käive oli mullu 1,9 miljonit eurot ja kasum ligi 240 000 eurot. Aasta varem oli Kõljala POÜ tabelis 58. kohal. 75. kohal on Valjala Seakasvatuse OÜ. Margus Õunpuu juhitud firma käive oli eelmisel aastal 2,2 miljonit eurot. Kasumireal oli tulemuse ees väike miinus – 132 000 eurot. Siiski on tabelis tõustud, tunamullu oldi 94. kohal.

Urmas Lehtsalu juhitud Mereranna PÕÜ on edetabelis 78. kohal. Nende käive oli 1,4 miljonit eurot ja kasum ligi 25 000 eurot. 2014. aastal oli Mereranna 102. kohal.

Ääre Seakasvatus OÜ on 90. kohal. Ettevõtte käive oli 1,6 miljonit eurot, kasumi ees oli ka sel tootjal väike miinus, – 40 000 eurot. Aasta varem oli Ääre Seakasvatus tabelis veidi kõrgemal, 83. kohal.

Edetabelis on kenasti sees ka Ülar Tänaku juhitud Kärla põllumajandusühistu. Käive oli neil mullu 1,7 miljonit eurot ja aasta kokkuvõttes kujunes ka väike kahjum, ca 108 000 eurot.