Kodutunne alustas Astes ehitustöid

“Õues on valge, aga sees on must,” kõlasid eile pärast pikki sekeldusi Astesse põlenud kortermaja renoveerima jõudnud saate “Kodutunne” tegevjuhi Aivar Sipelga sõnad.

Kõigepealt alustatakse lammutustöödega ja siis toimetatakse üheskoos edasi, et kinkida majaelanikele jõuludeks uus trepp ja likvideerida trepikojast tunamulluse traagilise tulekahju jäljed.

Aivar Sipelgas ütles, et kui tavaliselt on töödega ühele poole jõutud kolme päevaga, siis söestunud ja tahmase trepikoja remontimiseks on arvestatud viis päeva. Saatetiimi jaoks paneb see ettevõtmine 2016. aasta tegemistele punkti ja saade jõuab eetrisse jõulude paiku.

Eile alustati trepikoja kahjude hindamise ja lammutustöödega.

“”Kodutunde” meeskond on varem Saaremaal käinud neli korda, viimati tehti renoveerimistöid möödunud aastal Valjala vallas,” märkis Sipelgas. Kui varem on renoveeritud kodu saanud üks perekond, siis nüüd saab abi korraga kaheksa perekonda.