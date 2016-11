Kunstikooli krundile plaanitakse parklat

Kuressaare Rohu tänava lasteaia ja selle vastas asuva büroohoone parkimisprobleemi ühe lahendusena nähakse endise kunstikooli krundi kasutuselevõttu parkimisalana.

Ametikooli juurde Torni 9 kinnistule uue parkla ehitamine võib kujunenud olukorda küll mõnevõrra leevendada, aga ei lahenda Rohu tänava parkimisprobleeme. Kuna endise kunstikooli hoone ei ole seni kasutust leidnud, nähakse ühe võimalusena selle hooviala kasutuselevõttu.

Abilinnapea Mart Mäeker ütles, et Rohu tänava kunstikooli ala perspektiivse parkimisalana on olnud arutusel nii liikluskomisjonis kui ka volikogu keskkonna- ja ehituskomisjonis. “Seda ideed on vaja tutvustada veel teistes volikogu komisjonides. Positiivse tagasiside korral on võimalik teemaga edasi tegeleda,” lisas ta.