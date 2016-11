Mais ruulib: aastaga parimaks restoraniks

Saare maakonna kaheksa soovitatava söögikoha edetabelit juhib uustulnuk, restoran Mais.

“Väljanägemise poolest on Maisi toidud vahest kõige peenemad ja urbanistlikumad kogu Saaremaal,” teatab restoranide kvaliteeti hindava programmi Eesti Maitsed koduleht Maisi kohta. Lisatud on, et ilma selle söögikohata oleks Kuressaare hoopis ilmetum.

Eesti Maitsete juht Aivar Hanson märkis, et möödunud aastaga võrreldes on kõige suurema sammu edasi teinud Pärnu ja Saaremaa restoranid.

Samm edasi

Mõlemast linnast jõudis restoranijuhi nimistusse kaheksa söögikohta, seevastu eelmisel aastal jõudsid 50 soovitatava restorani hulka vaid Retro ja Muhumaa Pädaste mõisa restoran Alexander, mis sel aastal sai 86 punkti ja jäi napilt alla vaid ühele restoranile – Tallinnas asuvale NOA Peakoka Saalile, millele anti 87 punkti.

“See on esimene aasta, mil me võtame kasutusele restoranijuhi kontseptsiooni, sest 50 restorani on liialt piirav,” nentis Hanson.

Eesti Maitsete toidugurmaanidest tiim teeb restoranide hindamisel koostööd White Guide’i süsteemiga, kus lisaks toidukvaliteedile hinnatakse joogikaarti, teenindust, atmosfääri ja kvaliteeti 100 punkti skaalal. Lõppskoori kujundab siiski restorani gastronoomia, kuid oma rolli mängivad ka idee, isikupära ja fookus.

Tolli tänaval asuv Mais edestas populaarseid söögikohti Mosaiik ja Retro, mis mõlemad said 60 punkti, vaid ühe pügala võrra.

“Maisi puhul paistis silma omanäoline toiduvalmistamise stiil. Toidud on lihtsa restorani kohta väga keerulised, kuid tegemist ei ole kokakunstiga kunsti pärast, vaid igal toorainel ja tehnikal on põhjus. Muutus tuli koos uue peakokaga, kes ka pealinnas väga heas restoranis töötas,” rääkis Hanson.

Ta lisas, et kui vaadata punktiskoori vahet, ei saa öelda, et Mais oleks linna teistest söögikohtadest oluliselt üle. “See põhjendus käis lisapunkti kohta, mille Mais järgmistega võrreldes sai,” märkis Hanson.

Restorani tegevjuht Venno Tamjärv nentis, et pigem ennustati esimesteks kauem tegutsenud ja maitseelamuste osas usalduse võitnud Mosaiiki ja Retrot.

“Oleme selle nimel pingutanud ja vaeva näinud, et restoranist esinduslikku kohta teha, ning selle poole aastaga ka saavutanud,” märkis Tamjärv. Ta lisas, et nii interjöör kui ka menüü on läbi teinud suure muudatuse, kuid selleks, et edetabeli tipus püsida ja edasi areneda, tuleb jätkuvalt vaeva näha.

Kohalik tooraine

Tippsöögikohtade sekka tõusnud Maisis on kõrgelt hinnas kohalik tooraine ning Saaremaa pealt nopitakse kokku kohalike kasvatajate ja tegijate toodangut. Suurt tähelepanu on pööratud ka interjöörile, kus tuleb suureks kasuks tegevjuhi elukaaslase Kerli Rabi kunstianne. Just tema tööd ehivad pärast värskendusremonti põhjamaise restorani seinu.

Maisi müügi- ja turundusjuht Karel Kask lisas, et Eesti Maitsete restoranijuht 2017 on koostatud erinevate inimeste hinnangute põhjal ja eraldi presenteerimist ei toimunud.

“Ka meie ei tea, millal tegelikult on toite proovimas käidud. Ainsa asjana lepiti kokku kevadine pildistamine kalakuu kampaania raames,” ütles Kask.

Karel Kask märkis ka, et see on nimekiri, kuhu pääsemiseks kõik Eesti restoranid pingutusi teevad ning tulemuses kajastub meeldiv üllatus ja sügavalt suur tunnustus tehtule. Samas ei heideta Maisis nüüd loorberitele puhkama, sest vaid ühepunktiline edumaa paneb veel kõrgemale pürgima.

Saaremaa parimad

Mais (61), Retro (60), Mosaiik (60), vinoteek Prelude (56), KuKuu (56), GOSPA restoran (52) ja Saaremaa Veski (49).

Allikas: Eesti Maitsed Restoranijuht 2017