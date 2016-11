Meelis Juhandi on aasta parim kolleeg

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi esitati aasta kolleegi kandidaadiks kõigepealt Lääne prefektuuris ja edasi juba kogu politsei- ja piirivalveameti (PPA) konkursil.

Kandidaadi valimisel said sõna sekka öelda kõik jaoskonna töötajad ja seega võib öelda, et Meelis Juhandi kandidaadiks nimetamine oli jaoskonnapere ühine otsus. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on Kuressaare piirkonna- ja noorsoopolitseinikud firmamärk mitte ainult kodusaarel, vaid kogu Lääne prefektuuris.

Kolleegi kiidavad, et tema vahetu ja vaba suhtlus kogukonnaga on tõstnud kogu organisatsiooni mainet ja parandanud inimeste koostööd politseiga.

Alates 2010. aastast on Juhandi Orissaare gümnaasiumis läbi viinud sisekaitse-alast eelõpet, panustamaks korrakaitsjate pealekasvu kodusaarel.

Meelis Juhandi ütles, et tunnustamine on alati positiivne ja veidi üllatav. “Ma võin ainult arvata ja mõelda, aga ma ei tea, mille eest see on. Olen teinud üht ja teist ning kolmandat ning küllap see on korda läinud ja silma paistnud,” lausus ta.

Juhandi sõnul on tunnustuse saamisel suur osa kolleegidel ja teda ümbritsevatel inimestel. “Mul on ümberringi inimesed, kes on alati olemas ja toetavad, ja püüan neile ise samaga vastata,” märkis ta.