Plekitööd: äridünastia Saaremaa moodi

Kui üldjuhul liigub äri vanematelt edasi järgmisele põlvkonnale, siis Saaremaa ahjutarvikute tootja OÜ Põlmer äri võttis üle lapselaps, vahendab Äripäev.

Pojapoeg Mihkel Kangur (pildil) on vanaisa asutatud plekifirmale andnud viie aastaga n-ö gaselliliku hoo – kahel viimasel aastal on Põlmer pääsenud kiiresti arenevate ettevõtete edetabelisse.

„Läksin alles 70aastaselt pensionile ja mina ei tahtnud seda ettevõtet enam eriti laiendada, pigem hoidsin saavutatud taset,“ rääkis Põlmeri asutaja Ants Kangur. „Kui pojapoeg Mihkel võttis asja üle, ütlesin talle, et firma areng on siis normaalne, kui see pidevalt kasvab. Mihkel ei ole minu nägemust alt vedanud, ettevõte on tema käe all kenasti edenenud.“

Mihkel Kangur alustas Põlmeri tegevjuhina 2011. aasta kevadel, paar kuud enne, kui oli lõpetanud õpingud Tallinna tehnikakõrgkoolis eriala tehnomaterjalid ja turundus. Sellesse kõrgkooli läks Mihkel pärast gümnaasiumi teadlikult ja teadmisega, et võtab vanaisa äri üle. Firma põhiomanikuks sai Mihkel juba 2009. aastal, kui vanaisa loobus oma 59-protsendisest osalusest.Põlmeri põhitegevus on jäänud lapselapse käe all samaks: toodetakse standardseid lisaseadmeid küttekolletele – tahmatop­pe, tahmauksi, praeahje, kaminaplekke jm. Samas on toodete sortiment oluliselt suurenenud ja rohkem tehakse plekktooteid eritellimusel. Tänu käibe ja kasumi kasvule rühkis ettevõte tänavuses Gaselli TOP-is 690. kohale, aasta varem oli firma 1051. kohal.

Prognoosi kohaselt ületab Põlmeri käive sel aastal poole miljoni euro piiri, mullu oli käive 70000 euro võrra väiksem.