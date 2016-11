Saare Johara 2016 on Ingel Kadarik

Laupäeva õhtul toimus Kuressaares Rüütli spaahotelli restoranis Nautica idamaise tantsu harrastajate konkurss Saare Johara (kalliskivi), mille võitis Saaremaalt pärit Ingel Kadarik.

Üles astus seitse soolotantsijat ja kolm gruppi. Viimaste kategoorias tantsis end esikohale tantsustuudio Arrakis Tallinna grupp (juhendaja Jelena Mets­oja), kes osutus ka publiku lemmikuks. Soolotantsijate kategoorias tuli kolmandale kohale Lemme Velleõu (juhendaja Jelena Metsoja) ja teisele kohale Anita Sibalova (juh Maria Kalinina) ning Saare Johara 2016 tiitli pälvis Ingel Kadarik (juh Jelena Metsoja).

Kuigi praegu töötab Ingel Tallinnas, on ta sündinud ja üles kasvanud Saaremaal. Esimesed tantsualased teadmised omandas ta toonases Saare noorte huvikoolis (praegune Inspira). Kõhutantsu juurde jõudis ta juba pealinnas elades.

“Kokkuvõttes olin ma siiski äärmiselt üllatunud, et just mind Saare Joharaks krooniti, kuid seda suurem rõõm sellest tiitlist. See annab väga palju enesekindlust ja motivatsiooni, et tantsimisega edasi tegeleda,” ütles Ingel.

Žüriisse kuulusid Inge Jalakas, Maria Kalinina, Kairi Reinvee, John Kaju ja Sergei Volodin.

Õhtu teises pooles ehk kuuenda Saare Hafla raames pakkusid vaatamisrõõmu professionaalsed artistid ehk Eesti idamaise tantsu koorekiht, samuti tantsutrupid lähemalt ja kaugemalt.

Jane Kaju, peakorraldaja