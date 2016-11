Saarele naasnud noored avasid lemmikloomapoe

Kuressaare turul asuvas kollases majas on novembri keskpaigast avatud kassi- ja koeratoidu ning aksessuaaride pood. Poe avasid kodusaarele naasnud noor ettevõtja Elo Paur ja tema abikaasa Kristjan.

Catfood & Dogfood Shop ehk eesti keeli kassi- ja koeratoidu pood on Elo Pauril juba aastakese tegutsenud, kuid seni puhtalt internetis. Internetipoe avas ta siis, kui pere veel Tallinnas elas. “Lõpetasin 2004. aastal Saaremaa ühisgümnaasiumi ja siis läksin tõin endale Tallinnast mehe,” naeris Elo Paur.

Aega jäi üle

Päris tundmatu koht pole Saaremaa ka Kristjani jaoks – vähemalt kümme aastat on ta tänu Elole siin nüüd ju suvitamas käinud. Pidevalt kohapeal elada meeldib talle aga väga – kõik asjad on käe-jala juures.

Septembris Saaremaale kolides mõtles Elo järele, mida siin siis peale hakata. “Mul on kolm last, üks on kolmekuune, üks läks kooli – aega jääb üle,” rääkis ta. “Nii siis mõtlesin, et paneks õige poe püsti.”

Sügavam põhjus oli aga, et e-poodi pidades kippusid kauba tarneajad pikaks minema ja Elo pidanuks nagunii kauba endale esmalt Saaremaale tellima.

“Kodus sahvris hoida ei ole väga suurt mõtet, mõistlikum oli panna nad riiuli peale, nii et inimene saab ka uksest sisse astuda ja ise vaadata-uurida,” selgitas Elo Paur.

Kristjan Paur märkis, et poe avamine ja sisseseadmine oli mõlema jaoks huvitav – üks sai poe sisustuse teha, teine saab poodi pidada.

Poe tarvis leiti ruumid suhteliselt ruttu tänu naabrinaisele, kes nägi lehes kuulutust ja tõttas sellest noortele rääkima. Samal päeval maksti esimene rendiraha ära ja ruumid olidki olemas. “Ju siis pidime saama need ruumid,” arvas hakkaja noor naine.

Tegu on küll lemmikloomapoega, kuid kraami leiab siit ainult kassidele ja koertele. Peale toidukraami ja magamis-ronimisaluste on poes ka peenemaid rõivaid väiksematele koertele.

Ehkki pood on üsna tilluke, on seal ometi ruumi ja avarust. “Olen käinud paljudes lemmikloomapoodides ja mind on nii häirinud, et riiulid on maast laeni kõikvõimalikke asju täis topitud ning lõppkokkuvõttes ei leia midagi üles,” selgitas Elo Paur.

Nõnda otsustasid nad oma poe teha “õhulisema”. Pakkuda peamiselt kassi- ja koeratoitu ning mingil määral ka hooldusvahendeid. Paralleelselt tegutseb edasi ka e-pood ja seal on üleval koguni ligi 2000 erinevat toodet.

Ehkki pood on alles lühikest aega avatud olnud, on inimesed selle juba üles leidnud. “Täitsa juba eksivad siia! Just sai poe silt ka väljas üles pandud ning nüüd tullakse ja avastatakse,” märkis Elo Paur.

Poe ametlik, veidike suurem avamine toimub detsembri alguses. Siis on plaanis ka kampaaniaga lagedale tulla.

Nuttev kassike

Kui rääkida, miks Elo e-poe avas, siis selles on süüdi üks pisikese kodutu kassipoeg. “Olin last lasteaeda viimas, kui kuulsin, et keegi kräunub kuskil – keegi oli lasteaia värava taha toonud väikese kassipoja,” rääkis Elo Paur. Nutva loomakese viis ta toona oma koju.

Kuna Kristjan on disainer ja toona jagas nende disainifirma tööruume ettevõttega, kes pakub e-poe platvorme, ning samas tegutses Elo teistele firmadele e-poodide püstipanekuga, mõtles ta, miks mitte endale kauplus teha. “Kujundaja oli omast käest võtta, e-poe platvorm oli olemas, jäi üle vaid tooted välja otsida,” rääkis ta. “Et siis on vähemalt oma kassil kõht alati täis.”

Kuressaares tegutsevates loomapoodides on muidu üsna kindlalt väljakujunenud tootevalik. Uues poes on Elo Pauri kinnitusel esindatud aga sellised brändid, mida mujalt eriti ei leia.