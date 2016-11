Salme otsustas ühineda

Salme vallavolikogu eilsel istungil oli ühe punktina päevakorras ka Kuressaare linna, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.

Volikogu esimehe Andrus Rauna sõnul läks kõnealuse punktiga seonduv istungil kiiresti. Üheksast volikogu liikmest oli kohal kaheksa, neist kuus ütlesid ühinemisele jah, üks ei ja üks jäi erapooletuks.

“Ühinemise teema on kõige kuumem asi, aga sel teemal oleme kaks aastat vaielnud ja arutanud ning kõik on nii läbi räägitud juba, et see punkt läks suhteliselt kiiresti,” selgitas volikogu esimees.

Tegemist oli sisuliselt formaalsusega, aga nii asjalood ongi. “Me ei olnud oma otsustes enam vabad, haldusreformi seaduse järgi oleme ju sunnitud liituma. Teist valikut ei olnud,” nentis Andrus Raun.

Läinud nädalal kinnitasid lepingu Laimjala, Pihtla, Valjala, Kihelkonna, Mustjala, Orissaare ja Kuressaare rahvaesindused. Täna otsustavad ühinemislepingu kinnitamist Lääne-Saare, Torgu ja Leisi volikogu.