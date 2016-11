Sarbuss on maakonna edukaim transpordifirma

Ajaleht Äripäev üllitas läinud aasta tulemuste põhjal Eesti edukate autovedajate edetabeli, kuhu on mahtunud ka Saaremaa firmad.

Saare maakonnast on kõrgeimal, 32. kohal Sarbuss AS, mida juhib Taavi Tuisk. Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 4,5 miljonit eurot ja ärikasum üle 250 000 euro. Tabelist leiab ka ML-Transport AS-i. Meelis Lonnile kuuluv firma, mille tegevjuht on Lonn ise, teenis mullu käibena 2,1 miljonit eurot. Kasum oli ettevõttel ligi 116 000 eurot.

Ettevõtted seati valdkonna pingeritta kuue näitaja põhjal: 2015. aasta müügitulu ja tulu võrreldes 2014. aastaga, 2015. aasta ärikasum ja kasumi kasv võrreldes aasta varasemaga, rentaablus ning varade tootlikkus 2015. aastal.

Osalesid ettevõtted, kes on tegutsenud kahel viimasel majandusaastal ja kelle majandustulemused olid andmete kogumise ajaks äriregistris skannitud.