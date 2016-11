Sarbuss võttis kasutusele Eesti moodsaimad bussid

Saaremaa edukaim transpordifirma Sarbuss saatis täna liinile viis uut väikebussi ehk teisisõnu – vahetas välja kõik oma senised väikebussid. Teenuse kvaliteet lennutati seejuures raketina kõrgustesse.

Jalgu mahuvad uutes väikebussides vabalt sirutama ka kõige pikakoivalisemad reisijad, nõnda et ruumi jääb ees oleva istme ja põlvede vahele veel paari rusika jagu. Selleks on loobutud ühest istmereast.

Puutetundlikud multimeediaekraanid pakuvad aga reisijale nimekirja kõige uuematest kinofilmidest. Kui filmimaailm reisijale huvi ei paku, siis on paari näpuliigutuse kaugusel ka televisioon. Lapsed saavad aga meelt lahutada multikatega.

Sarbussi juhatuse liige Taavi Tuisk tõdes, et uutes bussides on küll mõnevõrra vähem kohti, kuid selle arvelt ongi reisijatel ruumi rohkem ja olemine bussis lahedam. “Bussid on 16-kohalised, enne olid 19-kohalised, aga nüüd on istmevahed isegi suuremad kui suurtes bussides,” rääkis Tuisk. Sisuliselt pakuvad nad oma väikebussides nüüd suurte busside mugavusi.

Nagu juba mainitud, on igal reisijal oma multimeediaekraan, kus näidatakse 2016. aasta filme. “Loomulikult on võimalik ka muusikat kuulata, igaüks võib ise [ekraani kallal] nokitseda ja saab ka televisiooni vaadata,” kinnitas Tuisk. Muidugi ei puudu bussidest tänapäeval suisa elulise tähtsusega WiFi.

Tunnistust kvaliteedist annavad ka bussi heledad ja pehmed nahkistmed. “Meil pole kunagi nii mugavaid istmeid olnud. Need on kõige mugavamad istmed üldse, mis väikebussidesse saab panna,” tähendas ettevõtte juht.

Sarbussi juhi sõnul on sellised uuendused väikebusside puhul uus tase. “Neist paremaid väikebusse praegu ei tehtagi. Eestis pole selliseid väikebusse kellelgi,” kinnitas Taavi Tuisk. “Reisijatel peaks nüüd küll mõnus olema.”

Väikebussid ehitas Silberauto tütarettevõte Silwi Autoehitus AS. “Ehitati seejuures spetsiaalselt meie antud juhiste järgi. Ses mõttes pole nad tehasebussid, nad tulid n-ö raamina ja ehitati täpselt juhiste järgi,” rääkis Tuisk. “Nii istmed, paigutus kui ka multimeediasüsteem on nii tehtud, nagu meie reisijad võiksid tahta,” kinnitas ta.

Üks hea uudis on veel – piletihind koos uue saabuva kvaliteediga ei kerki. “Hinda me kindlasti ei tõsta. Pigem proovime, kui reisijate arv suureneb, piletihinda mingil hetkel soodsamaks muuta,” arutles Tuisk. Nimelt on tulevikus oodata teatud soodustusi.