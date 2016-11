Soelas põles maja maha

Esmaspäeva õhtul teatati häirekeskusesse tulekahjust Leisi vallas Soela külas, kus elumaja põles lahtise leegiga. Majas viibis ka peremees, kes põlevast majast õnneks omal jõul välja sai ja vigastusteta pääses.

Tulekahju sõitsid kustutama Leisi vabatahtlikud ning Kuressaare ja Orissaare kutselised päästjad. Esimesena kohale jõudnud Leisi vabatahtlikud nägid, et elumaja katus on juba sisse kukkunud. Õnneks oli peremees põlevast hoonest omal jõul ja vigastamata välja pääsenud. Tulekahju lokaliseeriti kell 23 ja kustutustöödega jõuti ühele poole kella kolme paiku öösel.

Millest tulekahju alguse sai, pole praegu veel teada. Majast jäid püsti vaid seinad, kõik muu on tules hävinud.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep (pildil) käis eile sündmuskohal ja nentis, et majaga on tõesti kurvad lood, sest see on pea täies ulatuses maha põlenud. Ta lisas, et kui peaks vaja minema ja põlenud maja omanik selleks soovi avaldab, leiab vald talle kindlasti elamispinna.