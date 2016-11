Margus Mulla tuulikufilm andis tuulikute taastamisele uue hoo

Kuressaare linnuse kaitsetornis esilinastus eile Margus Mulla autorifilm “Kivestu tuuliku lugu”, mis räägib Kõruse külas asuva pukktuuliku taastamisest 2015. aastal.

Margus Muld ise jäi talle omaselt tagasihoidlikuks, öeldes, et tegu on kõige lihtsamate montaaživõtetega filmiga, millega ta püüdis tuuliku lugu edasi anda. Kivestu tuuliku omanik Jaanus Sahk tänas Mulda ja arvas, et tuulik ja film on kui mälestusmärk ajale, mil laevad olid veel puust ja mehed rauast.

Kivestu tuuliku taastamist toetanud Altia Eesti AS-i tegevjuht Kristel Mets tegi pärast filmi vaatamist teatavaks ka tuuliku, mis taastatakse Altia Eesti abiga 2017. aastal. Seekord sai välja valitud Leisi vallas Paaste külas asuv Tuuliku tuulik. Metsa sõnul on Tuuliku tuulik eriline seetõttu, et asub vaid loetud meetrid merest ning kui see korda teha, saab tuulikust omalaadne maamärk, mis paistab ka merelt. Tuulikute ekspert Mihkel Koppel, kes aitas Paaste tuulikut leida, märkis, et Tuuliku tuulikust jääb kasutusse päris palju vanu osi.