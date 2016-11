Arnold Rüütel otsib arhiivi jaoks võimalust

Eesti Ekspress avaldas eile artikli president Arnold Rüütli kinnisvaraga seotud muredest. Nimelt otsib Rüütel võimalusi oma mälestuse jäädvustamiseks praeguses elukohas. Seepärast peaks president Nõmmel asuva maja ära ostma.

Ekspress kirjutab, et praegu on 460 000 euroga juba teist korda müügis Arnold Rüütlile kuulunud korter Kadriorus. Oma ENSV presiidiumi esimehe ameti aegse ametikorteri erastas Rüütel 1995. aastal. Elanud oli ta seal juba 80-ndatest. Korteri Rüütli käest ostnud omanikud panid selle uuesti müüki.

Rüütli sõnul oli tal omal ajal korter vaja müüa, et saada raha Tallinnas Maarjamäel asuvate kruntide ostmiseks. Nimelt kinkis Tallinna linn Rüütlile kaks krunti koguväärtuses 320 000 eurot. Hiljem selgus, et niisama kinkida siiski ei saa ja Rüütel pidi nende eest maksma 208 000 eurot. Algselt oligi Rüütlil Maarjamäele maja ehitamise plaan, projektki koostatud. Kuid sellest ta loobus.

Ekspress kirjutab, et Rüütel ise on elanud pärast presidendiametist lahkumist hoopis Nõmmel Kaare tänavas. Maja kuulub Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja kulud tasub presidendi kantselei. Maja on väsinud ja vajaks remonti. RKAS-i hinnangul läheb remont maksma 350 000 eurot.

Rüütel jällegi ei taha, et remondi peale riigi raha kulutataks ning soovib maja hoopis ära osta. Ta on pakkunud ka varianti, et annab Kaare tänava maja vastu Maarjamäe krundid, kuid RKAS ei olnud tehinguga nõus.

Praegu on päevakorral idee müüa hoone Rüütlile 270 000 euro eest. Siis oleks presidendil vabad käed teha seda, mida ta tahab. Rüütel tahab nimelt lisaks remondile teha hoonele ka juurdeehitise.

Nimelt on Ingrid ja Arnold Rüütlil kogunenud elu jooksul arvestatav arhiiv ning see kõik vajaks kuskile paigutamist.