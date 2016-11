Filminädala traditsioon jätkub

7.–10. detsembrini rõõmustab Kuressaare filminädal filmisõpru üheksa eripalgelise ja uue linateosega.

Programmi kokku pannud Kristi Porila ütles Saarte Häälele, et valdav osa filme, mida näidatakse, ei ole veel levisse jõudnud. “Sattus sisse paar tükki, mis hakkavad kohe-kohe linastuma, aga üldiselt on filmid, mis kinodesse jõuavad alles järgmisel aastal,” lausus ta. Erandiks on Belgia ja Prantsusmaa animafilm “Fantoomipoiss”, mida näidati möödunud aastal PÖFF-il.

“Oligi plaan, et kõik oleksid head filmid ja samas, et igaüks leiaks endale midagi,” lisas ta, viidates kirjule valikule. Nimelt on programmis kaks animafilmi, Hollywoodi film “Liitlased”, suurtel festivalidel auhindu pälvinud linateosed “Edaspidi” ja “Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus”, paar dokumentaali ja Itaalia road-movie´ stiilis komöödia “Pisut põrunud”.

Programmi vahest üks eksootilisemaid filme on Venemaa ja Armeenia filmitegijate koostöös valminud katastroof-

film “Maavärin”. Kõik linateosed on varustatud eestikeelsete subtiitritega.

Ükski film ei ole Porila sõnul liialt raske sisuga. “Kõik on sellised, mida võib igaüks vaadata ja mida ma võiks vabalt soovitada oma isale, emale, ämmale, kellele iganes,” kinnitas ta, viidates, et hoidus teadlikult raskesti mõistetava sisuga ja liialt traumeerivatest filmidest. Porila oli filmide valimise juures ka möödunud aastal.

Kui varem oli Kuressaare filminädala vedaja linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas, siis tänavu on korraldamise enda peale võtnud Kuressaare linnateater.

TeatriKino administraator Elen Pärtel-Saar ütles, et linna ja saare rahvale on vaja sellist nädalat, kus lühikese perioodi jooksul mitmeid häid filme näidatakse.

“Peavoolu filmidest midagi erinevat ja uudset,” märkis ta. Pärtel-Saar lisas, et see ei ole kivisse raiutud, et filminädal ka tulevikus niisugusel kujul toimub, kuid sel aastal otsustati siiski proovida.

Kuni filminädala alguseni maksavad piletid eelmüügis 3 eurot, festivali ajal aga 5 või 4 eurot. Filmide kohta saab lähemalt lugeda Kuressaare linnateatri kodulehelt.