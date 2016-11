JUHTKIRI: Mis see kinokava näitab?

Läinudaastase Kuressaare filminädala järel oli reaalne oht, et tänavu festivali ei tulegi, kuna kauaaegne eestvedaja loobus selle edaspidisest korraldamisest. Toonane otsus oli mõistetav – oli ju huvi festivali vastu mullu üpris leige. Õnneks võttis linnateater teatepulga üle ja nii tuuakse väärtfilmid tänavugi suurele ekraanile.

Niisiis on linnakodanikel ja maarahval taas võimalus otsustada, kas Kuressaare väärib ühte filmifestivali või mitte. Kinno ei minda aga mõistagi hirmust, et äkki tuleval aastal muidu enam ei näidata. Linateose vastu peab olema ikka huvi – on ju kino ikkagi meelelahutus.

Üheksa filmi nelja päeva jooksul on päris paras arv, kuid nagu korraldajadki ütlevad, leidub kavas igaühele midagi. Millal veel on Kuressaares võimalus näha Vene-Armeenia katastrooffilmi või lugu tangoajaloo kahe kuulsaima tantsija armuloost?