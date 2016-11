Kaido Kirst ja Martin Salu võitsid kokku kolm esikohta!

Viljelusvõistluse teisipäeval Paide kultuurikeskuses peetud lõpukonverentsil kuulutati Valjala talunik Kaido Kirst võistluste parimaks nisu- ja odrakasvatajaks ning Leisi viljakasvataja Martin Salu parimaks rapsikasvatajaks.

“See ei ole päris tavaline, et viiest esikohast kolm nopivad ära saarlased, aga ju meil olid siin natukene paremad tingimused,” ütles Kaido Kirst, kes on varasematel aastal pälvinud erinevate kultuuridega kokku neli alavõitu.

Kirstu sõnul ei oleks päris aus väita, et ta võidu peale üldse ei mõelnud. “Ma ise arvasin vahepeal, et võib-olla tuleb esikoht odraga, aga et nisuga ka tuli, seda ma poleks uskunud.”

Kõriska küla Nuudi talu peremees ütles, et üks väetamiskord jäi tal ka ära, kuna maikuus läks põuaseks. Seega poleks täiendav väetamine saagile enam lisa andnud, küll aga vähendanud tulukust.

Kirstu sõnul tal väga suuri emotsioone võidu väljakuulutamisega ei kaasnenud. “Eks ta oli selline seltskonnaüritus, kus kolleegidega kohtuda, aga nüüd oled kodus ja hakkad jälle tööd tegema vaikselt.”

Esmakordselt viljelusvõistlustel osalenud Martin Salu pidas oma võitu üllatuseks, kuna arvesse läinud näitajate alusel see eriti tõenäoline ei paistnud. “Mingi tunnustus ikka, ma olen rahul,” märkis Salu, kes ei osanud öelda, kas ta järgmisel aastal viljelusvõistlustel osaleb.

Tänavu 12. korda toimunud viljelusvõistlusel kujunes paremusjärjestus välja kolme näitaja kogusummas: saagikus, kvaliteet ja tulukus.

Nisusordiga “Skagen” võistelnud Kaido Kirst jäi saagikuses (8,5 t/ha) jagama 2.–3. kohta, kvaliteedi eest sai ta neljanda ja tulukuse eest esikoha. Odrasort “Montoya” andis Kirstul saagiks 7,6 t/ha (2. koht), millele kvaliteedi eest lisandusid 2.–3. koha ja tulukuse arvestuses 1. koha punktid.

Martin Salu sai talirapsisordiga “Cult” saagiks 4,3 tonni (3.–4. koht), kvaliteedi eest tuli teine koht ja tulukuse arvestuses jäi ta jagama 1.–2. kohta.

Viljelusvõistlustel võisteldi sel aastal viie kultuuriga. Parimaks rukkikasvatajaks osutus Tuuli Varrak Viljandimaalt ja parimaks hernekasvatajaks Mihkel Vainula Pärnumaalt.

Taimekasvatusaasta 2016 oli keeruline ja katkestajaid palju: kevadel registreeriti 44 põldu ja lõpptabelisse jõudis 32 tulemust.