KÜLALOOD: Leedri kiidab KOP programmi

Möödunud aastal Eesti aasta küla tiitli pälvinud Leedri küla kuulub Saaremaal kõige enam Kohaliku Omaalgatuse Programmist (KOP) toetust saanud külade hulka.

Alates 2007 aastast on Leedri külaselts saanud KOP-ist toetust 15 projektile, lisaks on seltsi ettevõtmisi toetanud muinsuskaitseamet, Kultuurkapital ja PRIA. Ühistegevusel on tähtis roll selles, et inimesed ei pelga oma elu Leedriga siduda ja elu külas on järjepeal.

Kümneid toetuse saanud projekte kirjutanud Leedri ühistegevuse eestvedaja Jaanika Tiitson räägib, et Kohaliku Omaalgatuse Programm on väga külasõbralik ja inimlik, kus pole ka paberimajandusega üle pingutatud. “Kindlasti on KOP pannud külades hästi palju asju käima,” tõdeb ta, lisades, et Leedris elab aktiivne ja osavõtlik kogukond, kelle nimel tasub rabeleda. Jaanika Tiitson nendib, et kaugeltki mitte kõik külaseltsi ettevõtmised ei eelda kõrvalist abi – toetust läheb vaja üritustele, mis ulatuvad otsapidi külast väljapoole. “Siis ei jõua neile peale maksta,” sõnab ta. “Kõige rohkem nõuab kulutusi reklaam – ilma selleta pole sind olemas. Ka helitehnika ja päevajuhid, milleta sa ei saa korralikku üritust, on kulukad asjad.”

Oma üritustele on Leedri küla saanud külalistelt palju toredat tagasisidet. Leedri jaanitulel on alati käepärast keha koduõlut ja nii mõnigi on üllatunud, et õlle rüüpamise eest raha ei küsita. “Mandriinimesed ei saa sellest üldse aru, et kuidas saab nii, et asi on tasuta ja võtad ja nii ongi,” räägib Tiitson. “Mekitakse viisakuse piires, aga meelolu loomiseks on ta superasi.”

Jaanika Tiitsoni sõnul valitseb Leedri küla üritustel kodune õhkkond ja kõik väike, aga oluline on paigas. “Teeme nii, et meil endil ka hea oleks.”