KÜLALOOD: Suurim külamaja saab hakkama

Möödunud kümnendi lõpus sai Võhma suletud algkoolist maakonna suurim külamaja, mis on küll kaunis, ent töömahukas ülal pidada.

“Praegu ongi niimoodi jäänud, et meie seltsi põhieesmärk on seda maja võimalikult hästi majandada ja korras hoida,” räägib külamaja haldava Võhma spordi- ja kultuuriseltsi juhatuse liige Laila Harjus. Kahekorruselises külamajas on kokku üle 800 m2 pinda, millest seltsi käsutuses on 730 m2 ja valla raamatukogu käes 67 m2.

Harjuse sõnul on hoone majandamisega päris palju tegemist. Lisaks maja palgalisele perenaisele, kes on veerandkohaga seltsi palgal, teevad juhatuse liikmed hulga tööd ära tasuta ja oma vabast ajast. Et hõivatus hoone majandamisega seoses liiga suureks ei läheks, vahetub juhatus iga kolme aasta tagant. Pea kõik külamajaga seotud kulud katab selts, vald tasub vaid poole elektriarvest.

Kulude katteks rendib selts peosaali pidudeks välja ja hoone teisel korrusel lastelaagritele ööbimisruume.

Sõltuvalt broneeringute arvust jääb maja kulude pool kas miinusesse või tuleb ots otsaga kokku.

Kuus aastat on majas toimunud Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaager Matis Männa ja Maria Fausti eestvedamisel, kes on koha juba broneerinud ka järgmiseks suveks.

Külamajas asub valla kogukonnaköök, mida seltsi liikmed on kasutanud toiduga seotud teemapäevade läbiviimiseks. Juba on olnud õuna ja kartulipäev, plaanis aga šokolaadipäev.

Sel aastal on seltsi korraldada veel Võhma laste jõulupidu ja kogu piirkonna rahvale 30. detsembril aastalõpupidu, kuhu varasematel aastatel on kogunenud ligemale sada inimest nii lähemalt kui ka kaugemalt. Veel tähistab selts vabariigi aastapäeva, jaanipäeva ja korraldab külatalguid.