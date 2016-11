KUULA: Täna ilmus Patronuse uus singel “Must lumi”

Patronuse värske singel „Must Lumi“ toob ootamatut vaheldust traditsioonilistele jõuluaja lugudele.

Meloodilist pop-folki viljelev Patronus üllatab jõuluaja eel kuulajat uue intrigeeriva looga, mille nii meloodia kui sõnade autoriks on esmakordselt ansambli pianist Üllar „Mürakas“ Priks.

„Põhimõtteliselt on kõik kohad täis aisakellatilinatesse uppunud lugusid küünlasärast ja hellast hingest. Päris elu pole nii must-valge. Või antud juhul isegi – nii valge. Toone on palju rohkem ja need muudavadki elu põnevaks ja elamisväärseks. Ka see lugu räägib inimeste vahelistest suhetest, hoolimisest ja kirest. Ent ka vastuhakust, võib-olla isegi kättemaksust. Aga ka tõdemusest, et lõpuks läheb kõik, nagu minema peab ja igaüks saab oma mõõdu järgi. Õiglus võidab ja karma karistab. Ja kuna on ikkagi ka jõulukuu, siis sajab loos ka lund. Sedapuhku musta. Ning kaugusest kumava aisakellakolina matavad enda alla päris pillid,“ avas autor loo tähendust.

Patronuse solist Silja Vipre võttis loo sõnumi kokku: „See lugu räägib kirest selle kõige otsesemas mõttes. Siin on kirg teineteise vastu, kirg elu vastu, armastus, inimloomus.“

Uus singel sündis Müraka sõnul üllatavalt kiiresti: „See kõik toimus umbes tunni ajaga vahetult enne proovi teisi bändiliikmeid oodates. Mul oli juba pikalt peas tiirutanud väljend “must lumi” ja teadsin, et pean seda kusagil kasutada saama. Muud mul polnud. Istusin sündi taha ja tegin lihtsalt valmis.“

„Bänd oli kohale jõudes uue demo kuulmisest suures vaimustuses. See kõlab teistmoodi kui meie senine repertuaar. „Must Lumi“ on sensuaalsem. Loodame, et meie Mürakas jätkab samas vaimus Patronusele lugude kirjutamist ja juba varsti on meilt taas midagi uut ilmumas,“ lisas Silja.

Sõpradest koosnev ansambel Patronus andis oktoobris välja oma esimese eestikeelse singli „Tõmban täpiks“. Hetkel veedab bänd tunde prooviruumis, et kogu kontsertkava eestikeelseks muuta ning publikut edaspidi ka emakeelega rõõmustada.