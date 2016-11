Lehm Triinu pääses vorstiks tegemisest

“Ariste vissi pääseb tapale viimisest”, kirjutas 23. detsembri Saarte Hääl. Pärnumaalt pärit pere, kes lubas 12-aastasele lehmale kuldse vanaduspõlve tagada, paraku siiski loobus,” tõdeb Eestimaa loomakaitse liidu juhatuse esimees HEIKI VALNER.

“Loom on haige ja kärvab kohe maha! Või sureb stressi kätte. Pärast närib meedia meie kallal,” olla vetinspektor heasüdamlikku pererahvast ehmatanud. Kas see ka tõele vastab, aga nii vähemalt mulle räägiti.

Ei koole ta midagi kohe maha, sest piimaandjal on rammu ja elutahet niipalju, et õue pääsedes kepsutas ta ringi nagu noor varss ning suur mehehakatis lohises järel nagu tühi kott.

Eriti hea on muidugi see seisukoht, et lehma stressi kätte suremise vältimiseks tuleb ta lihtsalt ennetavalt ää killida! Braavo!

Tundub aga, et tapamaja otsus oli juba tehtud, sest Saaremaa veterinaarkeskuse pea­spetsialist Andro Jürisson saatis Saaremaa lemmikloomade turvakodule järgmise kirja: “Tere! Pärnumaale nimetatud loomapidaja juurde veist saata ei saa. Pärnumaa veterinaarkeskus saatis vastava info. Suhtlesin ka ise pererahvaga. Rohkem võimalusi otsida enam vaja ei ole. Püüame hoopis koertele ja kassidele leida paremad võimalused, uued kodud. Hoiame kontakti. Heade soovidega, Andro Jürisson”.

Lehm Triinule see kiri nüüd küll heasoovlik polnud. Polnud ka paljude teiste inimeste jaoks, kes eluaeg sita sees elanud vissile kaasa tundsid ja tema transpordiks raha annetasid. Loomakaitse liit saatis veterinaar- ja toiduametile teisipäeval järgmise pöördumise: “Eestimaa Loomakaitse Liit pöördub teie poole seoses Saaremaal Valjala vallas Ariste külas loomaomanikult äravõetud lehmaga. Nimelt on liidule teatavaks saanud, et 30. novembril viiakse lehm tapamajja ning Saaremaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist Andro Jürisson on MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu teatanud, et loomale uue kodu võimalusi otsida enam vaja ei ole.

ELL palub VTA selgitust, millistel põhjustel on ilmtingimata vajalik lehma tapale saatmine. Nimelt on väga paljud hoolivad inimesed teinud lehma pidamiseks ja talle uue omaniku leidmiseks MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu annetusi ning hetkel on liidul ja turvakodul läbirääkimised potentsiaalsete uute omanikega. Samuti organiseerib turvakodu koostöös liiduga lehma transpordi uue omaniku juurde. Seega ei ole praegusel hetkel looma tapale saatmine põhjendatud ning liit palub VTA otsust põhjendatult selgitada. Seejärel soovime ka avalikkust ja annetajaid VTA otsusest ja selle põhjendustest teavitada.

ELL palub VTA-l ka selgitada, kas loomade äravõtmine endiselt omanikult toimus vastavalt loomakaitseseaduse paragrahvile 64 ja kas loomad anti üle Valjala vallale. Liidule teadaolevalt korraldab loomade pidamist omavalitsus ning omavalitsuse soov ei ole lehma kohene tapmisele saatmine, vaid ennekõike uue omaniku leidmine.

Palume teie kohest tagasisidet ning arvestada ka liidu ja annetajate sooviga leida lehm Triinule vanaduspõlve veetmiseks hooliv omanik, mis praeguste arengute juures ei ole kaugeltki välistatud.”

Mõtlesime: eks näis, kas meie pöördumisest ka mingit kasu on või lõigatakse Triinu kõri siiski läbi. Samas jällegi surevat lootus kõikse viimasena.

Tänase (eilse) seisuga kirves lehmal lausa pea kohal õnneks enam ei ripu. Sõlmisin veterinaarameti esindaja Andro Jürissoniga kokkuleppe, et nii kiiret ei ole ja looma tapale ei viida.

Sestap palun eelkõige loomapidajatel MTÜ-le Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu teada anda, kes Triinut enesele soovib, et talle kuldset vanaduspõlve pakkuda, ja teda vorstiks ei tee. See palve on mõeldud eeskätt Saaremaa loomapidajatele – et ei peaks vissit kaugele transportima.

KOMMENTAAR:

Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Andro Jürisson:

Täpsustuseks peame kohe alguses mainima, et Ariste küla veise elu ei ripu juuksekarva otsas.

Veterinaar- ja toiduamet on nõus, et looma ei pea ilmtingimata tapale saatma, ning oleme avatud lahendustele, et looma saaks nõuetekohaselt edasi pidada. Saaremaa veterinaarkeskus tegi loomapidajale ettekirjutuse koerad ja kassid võõrandada loomapidajale, kes suudab tagada nõuetekohased tingimused ja võimalused loomade pidamiseks. Veise osas tehti ettekirjutus: kas võõrandada või saata tapale, mis on põllumajandusloomade puhul tavaline.

Otsuse aluseks oligi olemasolev info, et veisele püütakse Saaremaa lemmikloomade turvakodu abiga leida uus kodu. Määrasime ka tähtaja, milleks soovime kirjalikku infot loomapidajate kohta, kellele loomad võõrandatakse, et välistada loomade – eelkõige veise – sattumine kohta, kus ei ole tingimusi ega võimalusi.

Täna oleme Eesti loomakaitse liiduga (ELL) kontaktis olnud ja neile selgitanud, et lehma tapale saatmist otsustatud ei ole, ammugi ei ole paika pandud tapale saatmise tähtaega.

VTA on valmis ootama, kuni ELL või kohalik MTÜ leiavad ja pakuvad veise jaoks välja sobiva elupaiga.

Otsusega on kursis ka kohalik omavalitsus, kellele äravõetud loomad on pidamiseks üle antud.