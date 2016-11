Loodus- ja reaalainete nädal – traditsioon, mis ei hääbu

Selleks, et põlvkondade vaheline side kestaks, et säiliksid traditsioonid, peab olema inimesi, kes neid kannavad. Üks selline traditsioon on meie kooli ainenädalad, mis pakuvad tegutsemisrõõmu praegustele õpilastele ja äratundmisrõõmu vilistlastest lapsevanematele.

Selleaastane loodus- ja reaalainete nädal oli seotud ka karjääriõpetusega ja enam tähelepanu oli pööratud ainetevahelisele lõimingule. Mida põnevat siis teada saadi? Oli tegus ja teadmisi täiendav nädal. Kuulasime külalislektoreid, ettevõtja Ville Jehet ja alpinist Alar Sikku, kes selgitasid, kuidas reaalained on nende elu rikastanud ning kuidas seada endale eesmärke ja neid saavutada. Vaatasime Matsalu loodusfilmide festivali (2015) parimaid filme, mille käigus õppisid gümnasistid lõimitult inglise keelt ja bioloogiat elus endas. Mõtisklesime Maa ajaloo ja tekke üle, uudistades näitust, mille olid koostanud abituriendid, kes näituse kokku, ühildades matemaatika ja geograafia ainetunde. Millest on tehtud maailm, mõtisklesime arvutiõpetuse tundides filme vaadates. Võõrustasime naaberkoole Muhust, Tornimäelt ja Kahtlast (8.–9. klasside võistkonnad) ning õppisime nii koostööd rühmakaaslastega kui ka täiendasime oma teadmisi ainevaldkonnast. Nuputasime iga päev algklasside koridoris. See pakkus rõõmu eelkõige väiksematele koolilastele, kuid osalesid ka suuremad õpilased. Parim nuputaja algklassidest oli Ilmar Vidres Kütt, kes vastas kõigil päevadel kõigile küsimustele õigesti. Vanemast kooliastmest oli aga vapralt nuputamas Ott Kärner, kes ei jätnud samuti ühtegi päeva vahele. Aitäh kõigile kaasa toimetamast! Õppealajuhataja Hilde Kurg ja loodusainete õpetajad