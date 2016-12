Lossi tänava masin vastab kõigile kas-küsimustele

Kuressaares Lossi tänava majade 11 ja 13 vahele paigaldatud masin turgutab inimesi sisekaemusele ja annab kogu järgneva talve jooksul tasuta vastused kõikidele kas-küsimustele.

Masina idee autor Merit Karise ütles Saarte Häälele, et ta käib kogu aeg Lossi tänavat mööda tööle ja koju ja kõige põnevamad kohad on kolm kitsast vahetkäiku majade vahel. Eriti Lossi 11 ja 13 vahel. „Alati vaatan ja tuleb tunne, et mis seal on. See on eikellegimaa, pimedus, sügavik. Põnev, salapärane. Natuke hirmus ka;“ selgitas ta.

Külaskäik Tartu Kunstikooli kolleegi, Saaremaa juurtega Jaanus Hiisi stuudiosse, kus ta led-valgustitega plaate teeb, tõi Karisele valgustuse, et vahekäiku peab tulema jah/võib-olla/ei masin.

„Viimastel aastatel otsivad inimesed üha enam raha eest vastuseid selgeltnägijailt ja kividelt. Võiks ju olla ka tasuta võimalus vastus saada, väga demokraatlik, rahakoti paksusest sõltumatu. Ja eks kõik võivad mõelda ka filosoofiliselt küsimise ja vastamise üle,“ lisas ta.

Masina panid kokku Jaanus Hiis ja Sergei Jasjukevitš firmast LedCraft, rahaliselt toetas projekti Kuressaare linn. Masin on üleval kuni märtsini 2017 ja Karise sõnul on seda soovitav külastada pimedal ajal.