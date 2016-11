Osilia tähistab 20. tegevusaastat

Õpetajate täiendusõppekeskusena alustanud Osilia on 20 tegevusaasta jooksul oma haaret oluliselt laiendanud.

Täna tähistab 20. aastapäeva Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia. Praegu töötavad seal juhataja Margit Düüna ja juhiabi-projektijuht Kristi Hints. Lisaks neile on Osiliaga seotud paljud koolitajad nii KG-st kui ka väljastpoolt. Samuti on koolituskeskusel korraga käsil mitu projekti, millest nii mõnigi on rahvusvaheline.

2000. aastast Osilias töötanud Margit Düüna sõnul korraldatakse õpetajate täienduskursusi ja õppereise ka praegu, kuid keskuse fookus on laienenud. Ettevõtluskoolitused, tööklubi ja keelekursused on vaid mõned näited, millega tegeletakse. «Täiskasvanute täiendus on põhiline, kuid oleme teinud ka tasemeõppekoolitusi,” märkis Düüna. Selleks, et edukalt toimetada, on Osilial hulganisti koostööpartnereid.

Mõni aasta tagasi, enne kõrgharidusreformi, omandasid nii mõnedki Osilia kaudu magistrikraadi. “Ainult magistritööd tuli Tartusse kaitsma minna,” märkis Düüna, selgitades, et õppetöö toimus siinsamas Kuressaares. Samuti on üle 20 inimese läbinud Osilias Tallinna tervishoiu kõrgkooli õdede tasemeõppe. Viimased Osilias õppinud magistrid lõpetasid 2012. aastal ja meditsiinitöötajad 2013. aastal. Düüna lisas, et erinevate erialade tasemeõppe sihtrühm on ka praegu olemas ja millalgi võetakse see teema taas päevakorda.

Praegu on Osilia seotud aga kahe rahvusvahelise projektiga, mis on seotud Erasmus+ ja Nordplusi programmidega. Neist ühe raames läheb lähiajal käima uuring, mille käigus peaks muu hulgas selguma, mis põhjustel viiekümneaastased ja vanemad ei alusta ise ettevõtlusega. “Millist kompetentsust nad selleks vajavad ja milliseid koolitusi selleks teha,” selgitas Düüna.

Kõige enam innustavad Osilia juhatajat õppijate tagasiside ja edulood. “Meil oli vahva naiste grupp ettevõtluskoolitusel ja küll oli tegu nendega. Koolitajate jaoks paras väljakutse,” meenutas Margit Düüna muheledes. Koolituse lõppedes läks aga üks tarkust taga nõudnud naistest kohe töötukassasse oma tulevase ettevõtte jaoks toetust taotlema ja saigi üsna kiiresti positiivse vastuse. “Järelikult on olnud kasu ja oleme jõudnud sellesse punkti, kuhu oleme tahtnud jõuda,” rõõmustas Düüna.

Täiskasvanuhariduse teema on Düüna hinnangul üha rohkem tähelepanu all ka kõrgemal tasemel. Siiski leiab ta, et just omavalitsused võiksid sellele rohkem rõhku panna. “Kui me oma inimesi ei arenda ja ei paku neile arenguvõimalusi, siis paraku on nii, et inimesed lähevad sinna, kus on rohkem võimalusi,” tõdes ta.

20. tegevusaastat tähistab Osilia täna täiskasvanuhariduse konverentsiga “Jätkusuutlik elukestev õpe Saare maakonnas” Meedla kojas. Avasõnad ütleb KG direktor ja Osilia looja Toomas Takkis kell 11. Sõna saavad mitmed koolitajad ja toimub ka arutelu.