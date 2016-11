Panustades orissaarlaste paremasse tervisesse

Spordirahvas tunneb uhkust tegijate üle. Andla Rüütel, Orissaare spordihoone juhataja, MTÜ Orissaare Sport juhatuse esimees ja Orissaare valla spordijuht, pälvis tunnustuse “Saare maakonna aasta tervisepanus 2016”. Selline auhind on tunnustuseks kogu Orissaare Spordi meeskonnale.

Teadupärast vajab meeskond aga efektiivseks koostoimimiseks aktiivset liidrit, kes Andla Orissaare spordielus kindlasti on. Oleme tänulikud märkamise eest ja teame, et teeme tööd õige eesmärgi nimel.

Tänu Andla ja teiste aktiivsete inimeste eestvedamisele lükati sel sügisel käima Orissaare terviseradade projekt. Orissaare terviseradadeks taastatakse vanad Maasi metsarajad. Töödega on juba alustatud. Kahel talgupäeval, millest võttis osa ligi 30 tublit orissaarlast, on võsast puhtaks raiutud umbes 750 meetri pikkune rada terviseraja keskosas.

Orissaare terviserada on kogukondlik projekt, kus vajame ka tulevikus kõigi heade inimeste abi ja toetust.

Järk-järgult planeerime luua terviseraja, mis on ligikaudu 5 kilomeetrit pikk, osaliselt kaetud hakkpuiduga, varustatud viitadega, sobilik kasutada ka suusatamiseks ja võimaldaks aega veeta puhkealal, pinkidel või treeningpunktis.

Maigi Ruttu ja Jaanis Hundt on need kaks tubli spordisõpra, kes koostavad projektitaotlust LEADER-meetmesse, et Orissaare terviseraja arengule veel suuremat hoogu anda.

Novembri suursündmus spordihoones oli Muhu ja Saaremaa lasteaedade spordipäev. Võistluse korraldas MTÜ Orissaare Sport koostöös Orissaare ja Muhu lasteaiaga.

Võistlusel osalesid Tornimäe, Valjala, Pärsama, Kärla, Muhu, Aste, Orissaare, Kahtla lasteaed ja Kuressaare kesklinna eralasteaed Naerusuu ning kokku sai päevast osa ligi 120 last koos kasvatajate ja juhendajatega. Kohal oli politsei- ja piirivalveamet. Toredad politseinikud Kaisa Nurm ja Hillar Peegel õpetasid lastele õiget käitumist liikluses ja rääkisid helkuritest.

Tänavusel spordipäeval saavutas esimese koha Muhu lasteaed. Teise koha sai Valjala ja kolmanda Orissaare lasteaed. Kindlasti toimub Orissaares ka tuleval aastal Saare- ja Muhumaa lasteaedade 8. spordipäev.

Detsembri alguses rõõmustame kõiki jõuluaja melu, ilu ja maitsetega. 10. detsembril toimub Orissaare spordihoones jõululaat, kust leiab nii maitsvat hamba alla kui ka kinke kuuse alla.

Ootame kõike kohalikku ka müügialale. Oma müügisoovist teata telefonil 51 70 116.

Sportlikku aastalõppu!

Liisi Miller