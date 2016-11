Saare vald ühendvalla nimeks ei sobiks

Kuigi haldusreformi käigus jääb vakantseks Jõgevamaal kaduva Saare valla nimi, ei saaks spetsialisti hinnangul seda Saaremaa ühendomavalitsuse nimena kasutada.

Kohanimenõukogu liige ja Võru instituudi onomastika teadur Evar Saar ütles, et Saare vald Saaremaa valla nimena ei saa kuidagi võimalik olla. “Mis sellest, et Saare vald Jõgevamaalt ära kaob, nii lähedases ajas olemas olnud valla nime kordamine on igal juhul eksitav,” kinnitas ta.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Kadri Teller-Sepp ütles, et Saaremaa valla nimeküsimust ei ole kohanimenõukogu asjatundjad veel arutanud. Samas tõi ta võrdluseks Hiiumaa, kus Hiiu vald on pakutud nii-öelda vahepealse nimena kahele praegu ühinevale Hiiumaa vallale. “Ühinevad Hiiu vald ja Käina vald ning vaid nende kahe ühineja puhul ei ole nimi Hiiumaa vald õigustatud. Saarvalla nimena tuleb tõenäoliselt aga kõne alla Hiiumaa vald,” märkis ta.

Täna Kuressaares ametlikult loodava ühendvalla nimeks on ühinemislepingus märgitud Saaremaa vald. Maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo (pildil) ütles, et ühinemisleping on püha ja puutumatu erisusega, et selle peatükke saab muuta uue volikogu kahe kolmandiku häälte-

enamusega.